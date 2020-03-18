Trump açıkladı!: Kanada ile sınır kapatılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsü salgını nedeniyle ABD-Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2020 Çarşamba, 17:03

ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabından Kanada ile olan sınırlarını kapattıklarını söyledi.

Trump, "Karşılıklı rıza ile, Kanada ile olan Kuzey Sınırımızı geçici olarak zorunlu olmayan trafiğe kapatacağız. Ticaret etkilenmeyecek" dedi.


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