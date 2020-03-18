Trump açıkladı!: Kanada ile sınır kapatılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsü salgını nedeniyle ABD-Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabından Kanada ile olan sınırlarını kapattıklarını söyledi.
Trump, "Karşılıklı rıza ile, Kanada ile olan Kuzey Sınırımızı geçici olarak zorunlu olmayan trafiğe kapatacağız. Ticaret etkilenmeyecek" dedi.
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