Trump'la görüşen iletişim sekreterinde koronavirüs tespit edildi

12 Mart 2020 Perşembe, 22:07

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birlikte bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıdığı tespit edildi. Trump, Wajngarten'in virüs taşımasından endişeli olmadığını ifade etti.

Trump, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Wajngarten'de Kovid-19 teşhis edilmesi hakkında, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim" ifadesini kullandı.





ABD'de yapılan temaslara Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birlikte katılan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten Başkan Trump'la da bir araya geldi. Wajngarten Başkan Trump'la çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

"ENDİŞELİ DEĞİLİM"

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıdığı tespit edilmesi hakkında "endişeli olmadığını" açıkladı.

Trump, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Wajngarten'de Kovid-19 teşhis edilmesi hakkında, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim" ifadesini kullandı.





ABD'de yapılan temaslara Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birlikte katılan İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten Başkan Trump'la da bir araya geldi. Wajngarten Başkan Trump'la çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

İletişim Sekreteri Wajngarten ülkesine döndükten sonra Covid-19 şüphesiyle test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Wajngarten karantinaya alınırken ABD'li yetkililer de konuyla ilgili bilgilendirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile birlikte Wajngarten'le görüşen yetkililere de Covid-19 testi yapıldı.

'SEYAHAT KISITLAMASI KARARINI ALMAK ZORUNDAYDIK'

Dün alınan bazı Avrupa ülkelerinden ABD'ye seyahati yasaklama kararından önce neden söz konusu ülkelerle görülüşüp görüşülmediği sorusuna Trump, "Avrupa'daki liderleriyle iyi bir ilişkimiz var. Bir karar vermek zorundaydık ve bunun vakitTrump, İngiltere'nin neden Avrupa'ya uygulanan seyahat yasağından muaf tutulduğu sorusu üzerine, "İngiltere'nin sınırları güçlü. Ayrıca virüs konusunda çok iyi iş çıkarıyorlar. Şu anda çok fazla enfeksiyon yok, umarım böyle de devam ederler." ifadesini kullandı.

Virüsün gidişatına göre Avrupa'ya uygulanan seyahat kısıtlamasının uzatılabileceğine ya da erkenden bitirilebileceğine işaret eden Trump, bir an önce bu durumun bitmesini umduklarını vurguladı.

'İRAN'A YARDIM ÖNERDİK'

İran'ın da Covid-19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret eden Trump, "İran'a yardım önerdik. Kabul ederlerse, seve seve yardımcı oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca ABD piyasalarındaki durum hakkında, "Borsa iyi olacak" diye konuştu. almasını istemedik." yanıtını verdi.



