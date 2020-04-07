TTB Başkanı açıkladı: Salgın ne zaman bitecek, hayatımız ne zaman normale dönecek?

07 Nisan 2020 Salı, 11:16

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı, Adıyaman, şöyle dedi:

“Anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığı test yani laboratuvar testi pozitif olan vakaları yayınlıyor. Test pozitifleri yayınlıyor. Ama biz de biliyoruz ki Türkiye’nin birçok yerinden bilgi geliyor bize özellikle 3 büyükşehirden. Test negatif çıkıp ama klinik olarak ve radyolojik olarak tomografi ve akciğer filmi olarak Covid-19 teşhisi konulup Covid tedavisi yapılan hastalar var.

“VİRÜS VARKEN DE NEGATİF VEREBİLİYOR”

Bu testin duyarlılığı yüzde 55-60 yani yüzde 40 oranında 45 oranında yalancı negatif verebiliyor. Virüs varken de negatif verebiliyor. Onun için zaten tekrarlanıyor bunlar hatta ikinci testte de bazen negatif gelebiliyor. Dolayısıyla bunlar hesaplanırken en azından klinik olarak Covid tedavisi yapılan ve radyolojik olarak hani biz de tomografi kullanımı çok sağlıklı değildir ama burada işe yaradı. Çok kullanılıyor. Test negatif gelmesine rağmen Covid tanısı almış hastaların da ilave edilmesi hasta sayısını artıracaktır.

“COVİD-19 HASTALIĞINA YAKALANMIŞ SAĞLIK ÇALIŞANI İSTANBUL’DA BİNİN ÜZERİNDE, İZMİR’DE 111, ANKARA’DA 100-150”

Sağlık çalışanlarından ne kadar hangi ilde ne kadar sağlık çalışanı bu işten etkilendi, o konuda bilgiler geliyor. İstanbul’da binin üzerinde, test pozitif gelen sağlık çalışanı Covid-19 hastalığına yakalanmış sağlık çalışanı İstanbul’da binin üzerinde, İzmir’de 111, Ankara’da 100-150 arasında bir bilgi gelmişti.

“BASKILAMA YÖNTEMİ YAPILMASI LAZIM”

Bir baskılama yöntemi olması lazım. Bir yandan siz 65 yaş üstünü ve 20 yaş altını sokağa çıkma yasağı veriyorsunuz, sonra bir gün sonra bir genelgeyle 18-20 yaş arası çalışanları tekstil ve tarımda çalışan, inşaatta çalışanları çıkabilir diyorsunuz. Baskılama yöntemi yapılması lazım artık. Bir strateji olarak bunun uygulanması lazım. Onun için de hayatı birazcık yavaşlatmak gerekiyor. Siz hem insanlara dışarı çıkmayın derseniz hem de milyonlarca İstanbullu ya da Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca insan 18-20 yaş arası genç ya da 20-65 yaş arası olan orta yaşlı insanlar dışarı çıkıp çalışırlarsa bu salgını önlemeniz mümkün değil.

BEŞ ADIMDA SALGINLA MÜCADELEYİ ANLATTI

Bizim söylediğimiz toplumsal hareketliliğin ciddi ölçüde yavaşlatılması gerekiyor. Ve katı bir izolasyonun uygulanması gerekiyor. Bunun için de çok ciddi olmak gerekiyor. Biz ne diyoruz, önce tanı test yapacaksınız, ikincisi tanıyı koyacaksınız, üçüncü de tecrit edeceksiniz, dördüncü takip edeceksiniz, beşinci de tedavi edeceksiniz. Bunlar olmadan gerçekten bir salgınla mücadele etmenin imkanı yoktur.

HAYATIMIZ NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Bizim danışmanlarımız var, uzmanlık derneklerinden, bizim ekiplerimiz var onların söylediği bir 9 haftayı bulur diyorlar, bir plato çizmesi için.

“NORMAL ŞARTLAR ALTINDA YAZ AYINA GELİRKEN SÖNÜMLENİRDİ”

İlk defa bir koronavirüs pandemisiyle karşılaşıyor insanlık. Dolayısıyla tam nasıl bir virüsün nasıl bir yol izleyeceğini tam bilemiyorlar. Burada bilgi eksikliği var. Onun için diğerlerinden farklı olabilir. Normal şartlar altında yaz ayına gelirken sönümlenirdi, ufak tefek şeyler kalırdı ama bunu bilemiyorlar onun için de bizim arkadaşlarımız bunun 9 haftaya hatta 11 haftaya kadar uzayabileceğini söylüyorlar. Bunu zaman gösterecek.”



Kaynak: Tarafsız haber ajansı