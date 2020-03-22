TTB’den Sağlık Bakanlığı’na koronavirüse ilişkin acil yanıtı beklenen sorular

22 Mart 2020 Pazar, 17:37

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, “COVID-19 pandemisinin tüm dünyada hızla yayıldığı bugünlerde, başından bu yana vurguladığımız gibi en çok ihtiyacımız olan şey şeffaflık ve toplumun süreç hakkında tam olarak bilgilendirilmesidir” denildi.

