TÜDEF: 20 kuruşa mal edilen maske beş misli fiyata satılıyor!

08 Mayıs 2020 Cuma, 14:39

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, tavan fiyatı 1 lira olarak belirlenen maskelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

“MASKENİN TANESİ 20 KURUŞA MAL EDİLİYOR”

Vargı, maskenin tanesinin 20 kuruşa mal edildiğine dikkat çekerek, “Geçim sıkıntısına bir de maske yükü eklendi, 20 kuruşa mal edilen maske her yerde üst sınırdan beş misli fiyata yani 1 liraya satılacak. 4 kişilik bir ailenin maske gideri 300 lirayı buluyor ” dedi.

“AÇLIK SINIRI HESAPLAMALARINA KORONA MASKESİ DE DAHİL EDİLSİN”

Vargı, okullar açıldığında 4 kişilik ailenin günlük maske ihtiyacının 10’a kadar çıkacağının altını çizerek, “Mayıs ayı başında açlık sınırı olarak tabir edilen dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2 bin 374 liraydı şimdi buna 300 lira maske parasının da eklenmesi gerekecek. Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamalarına korona maskesi de dahil edilsin” yorumunda bulundu.

“FİYATLANDIRMANIN KORONAVİRÜSÜ YAYACAK”

Maskelerin ücretsiz dağıtılmasını, bu yapılamıyorsa 50 kuruştan satılmasını isteyen Vargı, tek kullanımlık maskeyi eve gelince yıkayıp yeniden kullanan ailelerin olduğunu belirterek, 1 liralık fiyatlandırmanın koronavirüsü yayacağını da ekledi.