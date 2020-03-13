Tufanbeyli Belediyesi’nde ‘boş oda’ cezasına da ceza

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

Çalışmadan oturan belediye emekçileri ise gazetemize yaptıkları açıklamada, herkesin kendilerine vebalı gibi davrandığını, giriş-çıkış saatlerini not alan çaycının kendilerine çay dahi vermediğini belirtmişti.

Tufanbeyli Belediye Başkanlığı, belediye çalışanlarına yapılan mobbingin basına yansımasından ise boş odada bekletilenler arasında yer alan A.A. isimli kadını sorumlu tuttu. Yürütülen soruşturma sonunda A.A’nın “yalan haber” yaptırarak belediye başkanını yıpratmaya çalıştığı öne sürüldü. Kınama cezası verilen A.A’nın avukatı ise bu cezaya itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. A.A’nın avukatı ise Adana 2. İdare Mahkemesi’ne başvurarak disiplin kararının kaldırılmasını ve müvekkilinin maddi zararının karşılanmasını istedi.