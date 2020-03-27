Tüketici güveni 2008'den buyana en düşük seviyede

27 Mart 2020 Cuma, 17:37

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi virüs endişeleriyle Şubat ayındaki 101 seviyesinden 89.1'e geriledi. Bu, Ekim 2008'den beri görülen en büyük aylık düşüş olarak kayda geçti.

Beklenti endeksin 90 olmasıydı.

Cari koşullar endeksi geçen ayki 114.8 seviyesinden 103.7'ye gerilerken beklentiler endeksi de 92.1'den 79.7'ye düştü.

Anket Yöneticisi Richard Curtin "Nisan'da düşüşün sürüp sürmeyeceğini virüsün kontrol altına alınıp alınmadığı belirleyecek" yorumunu yaptı.