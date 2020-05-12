Tüketicilere kolaylık

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Geçen hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, sektör için bir dizi yeni düzelme getirirken tüketicilere de kolaylık ve güven vaat ediyor:

- Zorunlu deprem sigortası (DASK) tapu daireleri, elektrik ve su şirketlerinde kurulacak kiosk cihazlarından alınabilecek. Bu satış, ilgili bakanlığın belirleyeceği acenteler kanalıyla olacak.

- Zorunlu trafik sigortası da araç muayene istasyonlarına TOBB SAİK tarafından konulacak cihazlar ile satılabilecek.

KORUMA ADIMI

- Asli iştigal konusu sigorta aracılığı olmayan firmalar, internet sitelerine sigorta şirketleri ve brokerler ilgili sigorta şirketinin unvanını belirtmek şartı ile poliçe satış linki verebilecek.

Böylece havayolu şirketi seyahat, seyahat acentesi ferdi kaza, lojistik şirketi nakliye sigortası satabilecek. Teknomarketlerde cep telefonu için sigorta sunabilecek. Ancak bu tür sigorta satışlarında yıllık prim 3 bin lirayı geçemeyecek. Ayrıca bu işletmeler poliçe satışından komisyon almayacak. Sadece hizmet bedeli tahsil edilebilecek.

Yine düzenlemeye göre, uzaktan satış için tüm altyapıların “3D Secure” güvenliğine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda bir noktaya dikkat çeken Mercury Sigorta Üst Yöneticisi Kurt Ebik, uzaktan mesafeli satış için, satış başlamadan 1 ay önce ürün, organizasyon ve sistem çalışmasını ilgili bakanlığa bildirmek gerekeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Onay alındıktan sonra uzaktan satışa başlanabilecek. Bu tüketiciyi koruma adına doğru bir adımdır. Bu ürünü sağlayan şirketin unvanı açık bir şekilde görülmelidir ki alıcı kimden ve ne aldığını açık ve net olarak bilsin.”