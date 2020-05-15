Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Belediye hesabından kesinti yapıldı

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:08

Fotoğraf: DHA

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mayıs ayında İller Bankası'ndan belediye hesabına tahakkuk edilen payın büyük bölümünün HalkBank tarafından kesildiğini söyledi.

Maçoğlu şöyle yazdı:

"İller Bankası'ndan belediyemize Nisan ayında tahakkuk edilen pay 2.608.255.85 TL. Bu paydan 1.446.483.13 krediler için kesildi. (İller Bankası, Halk, Ziraat Bankası) Belediye hesabına net 1.161.772,45 TL olarak yattı.

Bu parayla işçi- emekçilerimizin Nisan ayı maaşlarını ödedik. Mayıs ayına gelelim. Hal-i pürmelalimizi anlatalım. Mayıs ayı İller Bankası'ndan belediyemize tahakkuk edilen pay 1.343.732.56 TL. Bu paydan 1.274.183.86 İller Bankası, Halk Bank tarafından kesildi.

Net olarak belediyemize 69.548.70 TL aktarıldı ve bizler belediyemize gelen bu pay ile 1.310.286.80 TL tutarında işçi emekçilerin maaşlarını ödeyeceğiz(!) Yani bacamız eğri olsa da biz dumanı doğru çıkarma çabasında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem