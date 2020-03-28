Tunceli’de bir köy karantina altında

28 Mart 2020 Cumartesi, 18:56

Adana’da yaşayan H.D. isimli yurttaş İstanbul’a giderek annesi ve kardeşini alıp yaklaşık 15 gün önce Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyüne geldi. Köye gelen 4 kişilik aileden H.D. rahatsızlanınca ambulansla Tunceli Devlet Hastenesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 gün önce hastaneye kaldırılan hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı. H.D.’nin ardından aynı aileden S.D.’de de rahatsızlanınca önceki gün hastaneye kaldırıldı. S.D’nin de test sonucu pozitif çıkınca aileden geriye kalan 4 kişi de dün ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülerek karantinaya alındı. Bunun üzerine dün köy giriş ve çıkışlara kapatılarak karantinaya alındı.

ELAZIĞ’A DA GİTMİŞLER

Köy muhtarı Bayram Güzel, ailenin bu süreç içerisinde köyde yaklaşık 10 kişiyle temasta bulunduğunu belirterek, “Bu aile İstanbul’dan gelirken minibüse de binmişler. Darıkent minibüsüne. Köyde 2 gün kaldıktan sonra su tesisatları arızalanınca yine köy minibüsüne binip Elazığ’ın Kovancılar ilçesine gitmişler” dedi.

Köyde 2 sağlık ekibinin beklediğini kaydeden muhtar Bayram, “Bu ekipler hasta kişiyle temasta olan yaklaşık 10 kişiyi tespit edip onların şikayetini alıp kontrol altında tutuyorlar. Maske ve eldiven dağıtılıyor. Bu kişileri 15 gün ev karantinasına aldılar” diye konuştu.

Muhtar Bayram, köyde 64 nüfusun olduğunu, taleplerinin ise bu 64 nüfusa test yapılması olduğunu söyledi.