Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
Uzman Çavuş Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.
JÖAK, JAK ve SAK timleri ile dalgıç polislerden oluşan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda suda dalış yaptı, göl yüzeyinde ve kıyılarında AFAD ekipleriyle botlarla arama çalışması yürütüldü.
Jandarma karma timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde çay kıyısında yaptığı aramalara jandarma personeli de 3 dedektör köpekle destek verdi. Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.
17 MART'TA KAYBOLDU
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.
Video Haberler
- İstiklal Marşı bu kez balkon ve camlardan okundu
- Bakan Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu, CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde!
- Erkan Baş'ın konuşması böyle kesildi
- Güney Afrika'da penguenler böyle dolaştı
- İmamoğlu çocuklara söz verdi: Buluşacağız
- 23 Nisan'ı evlerinde şarkı ve şiir okuyarak kutladılar
- Fazıl Say'dan 23 Nisan'ın 100. yılı için Şükran Türküsü
- Kılıçdaroğlu 23 Nisan törenlerinde
- ABD'de polisten sağlık çalışanlarına sıradışı teşekkür