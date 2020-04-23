Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

23 Nisan 2020 Perşembe, 16:54

Uzman Çavuş Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.

JÖAK, JAK ve SAK timleri ile dalgıç polislerden oluşan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda suda dalış yaptı, göl yüzeyinde ve kıyılarında AFAD ekipleriyle botlarla arama çalışması yürütüldü.

Jandarma karma timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde çay kıyısında yaptığı aramalara jandarma personeli de 3 dedektör köpekle destek verdi. Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

17 MART'TA KAYBOLDU

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.