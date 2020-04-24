Tunceli'deki tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi
Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte tespit edilen sekiz koronavirüs vakasından sonuncusu da, dün taburcu edildi. Valiliğin açıklamasına göre, Tunceli'de hiç koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı.
Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntüler yer aldı.
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