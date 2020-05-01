Tüpraş 1 Temmuz'a kadar üretime ara veriyor

01 Mayıs 2020 Cuma, 11:19

Tüpraş akaryakıt talebindeki düşüş nedeniyle İzmir rafinerisinde 5 Mayıs-1 Temmuz arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk.

Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır.

Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

Açıklamada ayrıca verilen ara sebebiyle herhangi bir işten çıkarma öngörülmediği belirtildi.