Turgay Güler'e göre koronavirüsü, Allah'a savaş açan bir avuç aile yaymış

18 Mart 2020 Çarşamba, 20:03

Dünyada ve Türkiye'de binlerce insanın yalamını yitirmesine neden olan ve hala etkisi devam eden koronavirüs algını hakkında bir yorum da yandaş yazar Turgay Güler'den geldi. Güler, koronavirüs sagınını "biyolojik saldırı" başlatmak isteyen bir avuç aile olduğunu öne sürdü. Güler'e göre ABD Başkanı Donald Trump da bu ailenin hedefindeymiş.

Çıktığı programlarda ve yazılarında sarf ettiği sözleri ve tutumuyla sık sık eleştirilen Turgay Güler, yine AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesinde kaleme aldığı, “Bu bir biyolojik saldırıdır” başlıklı yazısında bazı bölümler şöyle:





“…korona virüsün sebep olduğu korku ve panik, verdiği zarardan kat be kat fazla! Bir başka ifadeyle günün sonunda bu virüs insan ırkını yok edecek değil ama ekonomileri batıracak. Mesele tam da bu. Bunu söylediğim vakit anında şu tepkilere maruz kalıyorum; ‘İyi de ABD ve İsrail, onlar da bu virüsle boğuşuyor. Nesi biyolojik saldırı’? Cevabı çok basit. Dünyayı onlar idare etmiyor. ABD dediğiniz her ne ise, o sadece bir bedenden ibaret. İsrail de öyle. Kötü ruh, kötülüğünü bu ülkelerin bedenlerini kullanarak yapıyor! O halde soru şu. Kim bu kötü ruh? İşte cevabı! Tanrılık iddiasında olan bir avuç aile! Kendilerini, kurdukları bu küresel sistemin Tanrısı olarak görüyorlar.”

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“ABD Başkanı Trump, 25 Eylül 2018’de BM Genel Kurulu’nda ne demişti hatırlayalım?

“Amerika, Amerikalılar tarafından yönetilir. Küreselleşme ideolojisini reddediyoruz ve yurtseverlik öğretisini benimsiyoruz.”

İşte bu sözleri nedeniyle Trump, kendisini sistemin Tanrısı olarak gören bir avuç ailenin hedefinde. Çünkü Trump kötü ruha ‘çık bedenimden’ dedi. Erdoğan da yıllardır diyor, savaşıyor.

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“Kendisini sistemin Tanrısı olarak gören bu bir avuç ailenin derdi ne? Çok basit! Allah’a savaş açıyorlar. Onların dininde Allah’ın haram kıldığı her şey helal, helal kıldığı her şey haram. Amaçları da şu, kötülüğü arttır, kıyameti erkene çek, Mesih gelsin, sonsuz hayata ulaş. Dinlerinin adı da Evangelizm…”