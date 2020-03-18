Turizme koronavirüs etkisi: Sektörde kartlar yeniden dağılacak

18 Mart 2020 Çarşamba, 11:53

FİRUZ BAĞLIKAYA

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB TV'de, koronavirüsün sektöre etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs nedeniyle turizmde rezervasyon iptallerinin ardı ardına geldiğini kaydeden Bağlıkaya, “Türkiye, 2020 yılında yabancı ziyaretçi açısından yeni bir rekora gidiyordu ancak bir anda ortalık karıştı. Virüsün Avrupa'ya sıçraması, diğer ülkelerde vakaların görülmesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıklamasıyla yurt dışı rezervasyonları bıçak gibi kesildi, ardından iptaller geldi. Sektör şu anda kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan tüm ön rezervasyonlarını kaybediyor. İptaller geliyor, yeni rezervasyon hiç gelmiyor. Yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok. Türkiye'ye seyahate gelmek isteyen insanlara 'rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin, ileri bir tarihe öteleyin' yönünde telkinlerde bulunuyoruz” dedi.

“KARTLAR YENİDEN DAĞILACAK, OYUNCULAR DEĞİŞECEK”

Artık insanların sosyalleşmediğini, herkesin kendi içine kapanma psikolojisinde olduğunu aktaran Bağlıkaya, “Yurt içinde de seyahat acenteleri çok zor durumda. Şu anda rezervasyon yapmış, tatil satın almış insanların paralarını geri talep ettiği yerler seyahat acenteleri..." diye konuştu. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizce derhal düzeltilmesi lazım bu durumun. Seyahatin iptali demek, sistemin tamamen çökmesi demek. Bizden vatandaş parasını istediği zaman, bizim de isteyeceğimiz yer belli. Paramızı nereye verdiysek oradan isteyeceğiz. Otele verdik, uçağa ve diğer servis hizmetlerine verdik. Acente, parayı alıp cebine koymuyor. O da ödemelerini yapıyor. Empati yaparak herkesin birbirini anlayacağı şekilde bu süreci geçirmemiz gerek. Kimsenin gemisini tek başına kurtaramayacağı çok açık. Bu iş bitince çok ciddi bir dönem gelecek. Kartlar yeniden dağılacak, oyuncular değişecek, birtakım değişiklikler olacak gibi görünüyor. Türk turizmciler olarak yerimizde sapasağlam, zinde olmamız lazım ki bu arayı mümkün olduğunca telafi edebilelim. Şirketlerin gelir kaybını hep birlikte mümkün olduğu en kısa sürede telafi edebilelim.”

“TATİLİNİ İPTAL ETME, ERTELE”

Bağlıkaya, insanların kendi kendisine olağanüstü hal ilan ettiğini, herkesin çekirdek ailesiyle mümkün olduğu kadar steril ortamda vakit geçirmek istediğini, bunun doğru olduğunu aktararak, iç turizme yönelik "tatilini iptal etme, ertele" dediklerini kaydetti.

“HER ŞEY DAHİL MODELİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR”

Bağlıkaya, TİK ile koronavirüs salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yaz aylarında yerli turistin tatil yapabilmesi için mümkün olduğunca standart ve uygun tatil paket hazırlıklarımız var. Hava yollarının belli destinasyonlara ve otellerin ise belli bir kapasiteye kadar sabit fiyat uygulaması yapabileceğini, acentelerin de bunu paket haline getirerek minimum giderleri kadar bir masraf üstüne ekleyerek satma konusunda bir çalışmamız var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz, önümüzdeki haftaya kadar tamamlayıp açıklamayı planlıyoruz. Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerekiyor. Açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği belirsiz. Salgın devam ederse her şey dahil model değiştirilebilir, aksi halde insanlar o ortamda olmak istemeyecektir.”