Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: '39 TL çaya yetmez'

03 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Türkiye İşçi Sendikaları (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, hükümetin işten çıkarmaları yasaklarken gündeme getirdiği ücretsiz izin uygulamasının kısa çalışma yerine işveren tarafından kullanılmaya başladığını belirterek belirlenen 1177 TL ücretle geçinilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Atalay, hükümetten bu ücretin en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Hükümet geçen ay yaptığı bir düzenleme ile üç ay işten çıkarmaları yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkisinde 6 aya kadar uzatılabilecek olan karar, kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra ücretsiz izin uygulaması da getiriyordu.

Bu durumda işçiye günlük 39 TL, aylık olarak da 1177 TL ücret ödenmesine karar verilmişti. İşverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi veren yasanın ardından ilk uygulama sonuçları da gelmeye başladı.

Bazı işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurmak yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarma yoluna gitti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, işini düzgün yapmayan bazı işverenlerin kısa çalışma ödeneğine başvurmak yerine işçileri ücretsiz izne çıkardıklarına dikkat çekti.

ÜCRETSİZ İZİN KALKSIN

Ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39 TL, aylık olarak da 1177 lira ücret verildiğini hatırlatan Atalay, bu rakamların çok düşük olduğunu vurguladı.

Atalay, ücretsiz izne çıkarılan işçiye verilecek ücretin asgari ücretten az olmamasını, en kötü kısa çalışma ödeneğinin alt sınırı olan 1750 liranın altına düşmemesini istedi. Bu taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a da ileten Atalay, “1177 lira bir işe yaramaz.

Çay simit hesabından daha ucuz bir hesap. Bundan vazgeçilsin. Bu dönemde işçileri korumak lazım” dedi. Atalay, ücretsiz izinden vazgeçilmesi gerektiğini de vurguladı.