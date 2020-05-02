Türk Mata Hari Emine Adalet!
Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısıydı. Nazilerden aldığı casusluk teklifini elinin tersiyle itti, sanatını ve güzelliğini kullanarak üst düzey Nazi subaylarından aldığı bilgileri gizli şifrelerle Türkiye’ye gönderdi. İstanbul’a döndüğünde MİT, yine kendi elemanları olan dönemin ünlü oyuncusu Orhan Günşiray’ı kullanarak onun peşine düştü. O Türk Mata Hari Emine Adalet’ti!
Emine Adalet, ‘Haremin Son Kızı’ olarak tanıtılarak dünyanın en
önemli salonlarında sahne aldı, en ünlü yapımcıların filmlerinde oynadı. Peki
neler oldu da ömrünün son yıllarını ‘İstanbul’un Gülü’ olarak Beyoğlu’nun arka
sokaklarındaki pavyonlarda geçirdi…
Dünya tarihine yön veren siyasiler bir yana, Ümmü Gülsüm’den
Zeki Müren’e saygın sanatçıların da hayranlığını kazanan Adalet’in 75 yıllık
ömrü tam da ‘hayatımı yazsam roman olur’ denecek cinstendi ki öyle de oldu.
İBRETLİK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ
Benli Belkıs: Efsane Aşkların Kadını’nın yazarı gazeteci Şaziye
Karlıklı, Emine Adalet’in dünya tarihine de ışık tutan yaşamöyküsünü kaleme
aldı.
Babası, Sakarya’da şehit olduğunda Adalet dokuz yaşındaydı.
Anneciği ise eşinin yokluğuna sadece iki yıl dayanabildi. Emine Adalet 11
yaşına geldiğinde öksüzdü. Mutlaka memur olmasını isteyen fedakâr babaannesi
ile baş başa kaldı. Ancak o, memur değil sahne sanatçısı olmak istiyor ve bunun
için de henüz 14 yaşındayken Alman dans öğretmeni Harry Pee ile evlenecek kadar
gözünü karartıyor.
Sonrasında Emine Adalet’in İstanbul Ayaspaşa’daki bahçeli ahşap
evinden çıkıp, Samsun, Ordu, Konya, sonra da lüks içinde yaşadığı Rodos,
Beyrut, Şam, Kahire, Berlin, Viyana, New York, Londra ve Hamburg’a oradan da,
yükseldikçe daha da tepeye çıkma arzusunun getirdiği kayıplar ve acılar içinde
İstanbul’a dönmesiyle son bulan ibretlik bir yaşam öyküsü var.
ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA ZEYBEK
1931 yılında Konya’da Gazi Mustafa Kemal’e, “Bu kızımız sadece
tiyatro oyununda değil danslarda da çok mahirdir” diye tanıtılan, Atatürk’ün
huzurunda zeybek oynayan Emine Adalet, Atatürk’ün “Avrupa’ya gitmeli, bizim
milli danslarımızı tanıtmalısın. Haydi kızım, göreyim seni. Türk adını sen de
sanatınla duyur dünyaya” sözleriyle tiyatro mu dans mı ikilemine kendi içinde
son veriyor. Elini öpmek için hamle yaptığında “Sanatçı el öpmez” diyerek onu
iki yanağından öpen Atatürk’ün izi geçmesin diye yanaklarını günlerce
yıkamıyor.
HİTLER’LE VALS!
Böylesine Cumhuriyet âşığı bir kadın nasıl oluyor da Hitler’den
davet alıyor, onunla vals yapıyor ve nasıl ‘Nazi sanatçısı’ olarak kabul
görüyor, işte o da tıpkı dönemin İngiliz kralı VI. George ile romantik flörtü
gibi kitabın sayfalarında gizli.
Nazilerden aldığı casusluk teklifini elinin tersiyle itmesi ama
bir yandan da sanatını ve güzelliğini kullanarak üst düzey Nazi subaylarından
aldığı bilgileri gizli şifrelerle Türkiye’ye göndermesi… İstanbul’a döndüğünde MİT’in
yine kendi elemanları olan dönemin ünlü oyuncusu Orhan Günşiray’ı kullanarak
onun peşine düşmesi…
DÜNYA TARİHİNE DE IŞIK TUTUYOR
Her ne kadar kitap Kurmaca-Biyografi türünde tanımlansa da yazar
Karlıklı, gazeteciliğinden kaynaklı araştırmaları ve ciddi bir arşiv desteğiyle
Emine Adalet’in yaşam öyküsünü gerçeklikle harmanlamış. Kitap için, Birinci ve
İkinci Dünya Savaşı yıllarının sosyal ve duygusal haritasını çıkarıyor demek
yanlış olmaz.
İstanbul’un işgali sırasında çekilen ızdırap ve çaresizlikten
Nazi döneminde Yahudiler’in yaşadıkları işkencelere kadar o dönemin her duygusu
Karlıklı’nın kaleminden okuyucunun ruhuna geçiyor.
Herkes bilsin ki, bu dünyadan varlığın zirvesini, yokluğun
dibini gören yine de hayatta kalmayı başaran, aşklarıyla, dünyanın alkışladığı
başarıları, tarifsiz acıları ve önlenemez hırslarıyla “Türkiye sanatçıların ve
sanatın mezarıdır” diyen bir Emine Adalet geçti…
Emine Adalet / Şaziye Karlıklı / Doğan Kitap / 308 s. / 2020.
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