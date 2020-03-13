Türk turizmcileri birleşin

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

Turizm sektörü, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın (Pandemi) ilan etmesiyle yarattığı etkinin şokunda. Sektör yöneticileri virüsün dünyada en ağır biçimde etkileyeceği sektörün turizm olacağı görüşünde. Avrupa pazarının şokta olduğunu söyleyen turizmci Hüseyin Baraner, “Nisan ayından itibaren histeri ve korku azalacak” yorumunu yaptı. .

KRİZ MASASI KURUN

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turizm İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, özellikle Rusya pazarında İdlib krizinin de olumsuz etkisi olacağını hatırlatarak “Nisan ayında düşüşü göreceğiz, ama mayıs ayında toparlanacağını öngörüyoruz” dedi. Sili şöyle devam etti:

“2020 turizm sezonuyla alakalı olarak son derece olumlu bir hava söz konusuydu. Ancak son dönemde yaşananlar başta koronavirüs olmak üzere özellikle Avrupa pazarında ciddi bir gerilemeye yol açmış durumda. Birçok ülkenin yapmadığı kadar hızlı ve etkin bir şekilde bu konuya müdahale etmiş durumdayız. Bu turizm anlamında da bize bir avantaj sağlayacak.”

Avrupa pazarını iyi bilen bir turizmci olan Hüseyin Baraner ise tur operatorleri ve uçak şirketlerinin alarmda olduğunu belirtti ve Türk turizmcilere şu önerilerde bulundu:

“Birleşin heyetler oluşturun yurtdışında tur operatörlerine, havayollarına, seyahat acentelerine destek ziyaretlerine çıkın. Yurtdışı ve yurt-içi pazarlara yönelik şirket ve müşterilere doğru ve koordineli bilgi veren bir kriz ve iletişim masası oluşturalım. Birbiri ile ters düşmeyen, abartıdan ve fırsatçılıktan uzak açıklamalara ve beyanatlara özen göstererek tedbirli ve saygın olalım. Dünyadaki tüm turizm paydaşları ve partnerlerimiz ile sıkı ve yapıcı diyalogda olalım. Tedbirli ülke imajını öne çıkaralım.