Türkiye Almanya Film Festivali sonbahara kaldı
Bu yıl 25.si düzenlenecek olan Nürnberg’deki Türkiye Almanya Film Festivali koronavirüs salgının yüzünden ertelendi.
Normal şartlar altın 20 Mart’ta başlaması gereken 25. Türkiye Almanya Film Festivali de birçok başka etkinlik gibi koronavirüs salgını tehdidine takıldı. Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenelenen festival bu yıl sonbaharda yapılacak.
Festival organizatörleri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Değerli festival dostları, bilinen nedenlerden dolayı 25. Türkiye-Almanya Film Festivalinin bugünkü açılışı yapılamayacaktır. Interforum ekibi, Nürnberg kent idaresi, Kunst&KulturQuartier ve danışmanlarımızca büyük özveri ve sevgiyle hazırlanan programımızı olduğu gibi Eylül sonu / Ekim başlangıcında gerçekleştirmek için çalışmaktayız.”
EKİM AYINDA İKİ ETKİNLİK KESİNLEŞTİ
Festival çerçevesinde yapılması planlanan etkinlikler de yine sonbahara ertelendi. Bunlardan ikisinin tarihi şimdiden belirlendi. 3 Ekim 2020’de yapılacak gala gecesine festivalin bu yılki onur ödüllerinin sahipleri Genco Erkal ve Senta Berger de katılacak. 4 Ekim akşamı ise Genco Erkal’ın sahnelediği ve Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht’in bir araya geldiği “Güneşin Sofrasında” adlı gösteri izleyiciyle buluşacak.
KISA FİLMLER FESTİVAL SİTESİNDE
Organizatörler ayrıca şu bilgiyi de paylaşıyor: “Bekleme süresini kısaltma amacıyla, internet sayfamızda, -aralarında son 24 festivalin ödül alanları da olmak üzere – sizin için bazı kısa filmler hazırladık. Sonbahara kadar iştah açmaları ümidiyle.”
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