İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu

Hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze ve anma programı açıklandı.

Ailesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek.

Anma töreninin ardından Ortaylı’nın cenazesi aynı gün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

Aile tarafından yapılan duyuruda ayrıca cenaze için çiçek gönderilmemesi istendi. Bunun yerine dileyenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapabilecekleri ifade edildi.

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden biri olan Ortaylı; akademik çalışmaları, kitapları ve kamuoyuna yönelik tarih anlatılarıyla geniş bir okur ve izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ölümü akademi, kültür ve siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı.