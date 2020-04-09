Türkiye döviz ihtiyacı için Fed'in kapısını çaldı

09 Nisan 2020 Perşembe, 13:13

Koronavirüs salgını sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed), artan küresel dolar talebini karşılamak üzere 14 ülke ile takas hattı (swap line) kurarken, Türkiye’nin de hatta dahil olmak için resmi başvuru yaptığı öne sürüldü.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da takas hattına dahil edilmesi resmi olarak Ankara tarafından talep edildi. Ancak Fed henüz Türkiye’yi hatta dahil etmedi.

REZERVLER 11 MİLYAR DOLAR AZALDI

TCMB’nin brüt rezervlerinin yıl başından bu yana 11 milyar dolar azaldığına dikkat çeken Bloomberg, Türkiye’nin döviz ihtiyacı duyduğuna dikkat çekti.

Türkiye, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvuran 90 ülke arasında yer almamıştı.

Fed ilk olarak Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankarıyla swap hattı kurmuş, daha sonra Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankalarını da hatta dahil etmişti.

Fed daha sonra takas hattında olmayan ülkeler için bir adım daha atmış, yabancı merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında dolar alabilmesine imkan tanımıştı.

Türkiye elindeki ABD tahvili miktarını Washington ile ilişkilerin gerilmesi üzerine 77 milyar dolar seviyesinden 2,8 milyar dolara kadar düşürdüğü için bu imkandan sınırlı şekilde yararlanabiliyor.