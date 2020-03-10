Türkiye - İtalya maçı için flaş yorum

10 Mart 2020 Salı, 12:06

Koronavirüs EURO 2020'yi tehtid ediyor.

İtalya'da Başbakan Guiseppe Conte, futbol maçları dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak turnuvanın açılış maçı İtalya-Türkiye karşılaşmasının durumu da merak konusu. İşte bu konuyla ilgili İtalyan gazeteci, Calcionews24 yayın yönetmeni Michele Ruotolo'dan bir değerlendirme geldi.

Michele Ruotolo, "Bu koşullarda İtalya-Türkiye maçı İtalya'da oynanamaz. Bu kesinlikle mümkün değil. Karşılaşmanın yerini değiştirmeyi düşünmeye başlayalım. İyi de nerede oynanacak? Koronavirüs ile ilgili koşullar hemen hemen tüm Avrupa'da benzer durumda. Bu durumda bence Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlenemez" dedi.

Michele Ruotolo, ''İtalya'da karantina süreci 3 nisana kadar devem edecek. Bu tarihe kadar durumlar düzelmez ise Serie A iptal edilebilir. Sezonun iptal edilmesi ise EURO 2020'nin iptali anlamına gelir'' dedi.