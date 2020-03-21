Türkiye koronavirüs raporu: 21 kişi yaşamını yitirdi, 947 vakamız var

21 Mart 2020 Cumartesi, 22:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 12 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 277 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de ilk günden bu yana koronavirüs nedeniyle 27 yurttaş yaşamını yitirdi. Toplam koronavirüs vakasıysa 947 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın bugün yaptığı açıklama şöyle;

"Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."



