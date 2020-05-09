Türkiye Sineması Görsel Hafıza Projesi yayında

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 08:55

(Ayaktakiler) Yılmaz Atadeniz, Tuncel Kurtiz, Nilüfer Aydan, İzzet Günay, Duygu Sağıroğlu, Aram Gülyüz, Ülkü Erkalın. (Oturanlar) Rekin Teksoy, Vedat Türkali, Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Filiz Akın, Eşref Kolçak, Agah Özgüç.

Türkiye Sineması Görsel Hafıza Projesi, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin projelerinden biri. 2005 yılında başlayan proje, büyük oranda gönüllü öğrencilerin çabalarıyla yürütülüyor. Türk sinemasının farklı alanlarına emek veren kişilerle yapılan bir sözlü tarih çalışması olarak tasarlanan proje kapsamında bugüne kadar toplam 75 sinemacıyla uzun soluklu söyleşiler yapıldı. Kayıt altına alınan ve kurgulanan bu söyleşilerden hazırlanan özet filmler 25 farklı DVD’de toplandı.

Görsel Hafıza Projesi arşivinde Memduh Ün, Tunç Başaran, Tomris Giritlioğlu, Safa Önal, Duygu Sağıroğlu gibi usta yönetmenlerle; Vedat Türkali, Bülent Oran, Tarık Dursun K. gibi senaryolarıyla sinemamızı derinden etkilemiş isimler var. Ayrıca Filiz Akın, Tuncel Kurtiz, Lale Belkıs, İzzet Günay, Fikret Hakan gibi yıldız oyuncularla; Giovanni Scognamillo, Nijat Özön ve Rekin Teksoy gibi sinema tarihçileriyle yapılmış sohbetler yer alıyor. Bu isimlerin her biri kendi yolculuğunu ve Türk sinemasının farklı dönemlerine ait hikâyeleri birinci ağızdan anlatırken, aynı zamanda bir porte ortaya çıkarıyor.

Görsel Hafıza Projesi’nde tutulan görüntülü kayıtların özet filmlerine http://gorselhafiza.org.tr/ adresinden, kayıtların tamamına ise Mithat Alam Film Merkezi arşivinden erişilebilir.