Türkiye vaka sayısında Çin’i geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 127 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 3 bin 977 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nin bugün açıkladığı koronavirüs rakamlarına göre, Türkiye vaka sayısında Çin’i geçti. Türkiye’de bugün itibariyle toplam 86 bin 306 koronavirüs vakası rastlanırken, salgının çıktığı Çin’de ise vaka sayısı 82 bin 735 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini,3 bin 977 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 17'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 86 bin 306'a yükseldi.
'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN'
Bakan Koca, ''Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın'' açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA SAYSINDA ÇİN’İ GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı’nin bugün açıkladığı koronavirüs rakamlarına göre, Türkiye vaka sayısında Çin’i geçti. Türkiye’de bugün itibariyle toplam 86 bin 306 koronavirüs vakası rastlanırken, salgının çıktığı Çin’de ise vaka sayısı 82 bin 735 olarak açıklandı. Türkiye ayrıca, dünya genelinde en çok vaka sayısının olduğu 7’inci ülke sıralamasına yükseldi. Dünyada en çok vakanın bulunduğu ABD’den sonra İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Türkiye geliyor.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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