Türkiye ve Ukrayna riske rağmen devam dedi
Bütün dünyada futbol dururken, 2 ülke devam kararında ısrar ediyor.
Bütün dünyada futbol dururken, 2 ülke devam kararında ısrar ediyor. Bu ülkeler Türkiye ve dünya sağlık örgütünün sürekli uyarılar yaptığı Ukrayna.
İngiltere: Askıda, Almanya: Askıda, Fransa: Askıda, İtalya: Askıda, Portekiz:Askıda, Hollanda: Askıda, Belçika: Askıda, Avusturya: Askıda , Danimarka: Askıda , Macaristan: Askıda, Rusya: Askıda, Azerbaycan: Askıda, Brezilya: Askıda, Ukrayna: Devam, Türkiye: DEVAM
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık
- Maskeyle ve davetsiz nikah kıydırdılar
- Antalya'da kar yağışı altındayken görüntülendiler
- İşte koronavirüs çantasında olması gerekenler
- Karantinadaki hacılar ile polis arasında arbede çıktı!
- Ahmet Çakar'dan skandal koronavirüs açıklaması!
- Dikkat! Uzmanından koronavirüs uyarısı
- Uyarıları dinlemediler: Koronavirüsten korkmuyoruz!
- El yıkamak tek çözüm değil! Peki başka ne yapılmalı?