Türkiye ve Ukrayna riske rağmen devam dedi

17 Mart 2020 Salı, 18:40

Bütün dünyada futbol dururken, 2 ülke devam kararında ısrar ediyor. Bu ülkeler Türkiye ve dünya sağlık örgütünün sürekli uyarılar yaptığı Ukrayna.

İngiltere: Askıda, Almanya: Askıda, Fransa: Askıda, İtalya: Askıda, Portekiz:Askıda, Hollanda: Askıda, Belçika: Askıda, Avusturya: Askıda , Danimarka: Askıda , Macaristan: Askıda, Rusya: Askıda, Azerbaycan: Askıda, Brezilya: Askıda, Ukrayna: Devam, Türkiye: DEVAM