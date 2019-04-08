Öykü Arin'e donör bulunamadı

Milyonda bir kişide görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) hastası Öykü Arin için ilik nakli süreci 10 Nisan’da başlatılacak. Ancak 3,5 yaşındaki Öykü Arin için tam uyumlu donör bulunamadığı için ilik nakli yarı uyumlu annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yapılacak.

Nakil sürecini uzatabilmek adına daha önce iki kez gerçekleştirilen kanser hücrelerinin büyümesini önleyici tedavi mart ayında son kez uygulanmıştı.

KAMPANYA SÜRÜYOR

Aile tarafından sosyal medyadan nakil süreciyle ilgili bir yazı paylaşıldı. Anne Eylem Şen Yazıcı’nın kızına destek olabilmek için saçlarını kazıttığı görülen paylaşımda şu bilgiler verildi: “Öykü Arin için kasım ayından itibaren arayışını sürdürdüğümüz 10/10 uyumlu donöre maalesef Türkiye ve yurtdışında yapılan kök hücre bağışı kampanyalarında ulaşamadık. Tam uyumlu verici bulunamadığı için doktorlarımız tarafından, Anne Eylem Şen’den yarı uyumlu nakil yapılması kararı alındı. Geldiğimiz son durum itibarıyla, canımız kızımız Öykü Arin için 10 Nisan Çarşamba günü anne Eylem Şen ‘den yarı uyumlu nakil süreci başlıyor. Anneden alınan kemik iliğinin iyileşme sürecine katkısı, nakil sürecini takip eden günlerde belli olacak.Tüm kalbimizle anneden yapılana yarı uyumlu naklin başarılı olmasını umuyoruz. Fakat başarılı olmama olasılığı da var. Yarı uyumlu nakil olmasına rağmen kampanya bizim açımızdan aynı şekilde devam ediyor olacak.”