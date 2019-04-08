Darbe girişimi davasında karar: 26 ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, aralarında eski Albay Ümit Bak'ın da bulunduğu 26 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 18 kişiye 7,5 yıl ile 5 yıl arasında hapis, 13 kişiye beraat, 7 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına, 4 kişinin de dosyasının ayrılmasına karar verdi.



Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, sanık ve avukatlarının savunmalarını tamamlandığını belirterek, sanıklara karar öncesi son sözlerini sordu. Sanıklardan tamamı son sözlerinde suçsuz olduklarını, o gece emir komuta içinde hareket ettiklerini belirterek beraatlarını talep etti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Son sözlerin tamamlanmasının ardından kararını açıklayan heyet, sanıklar Ümit Bak, Mehmet Ali Çelik, Ahmet Müfi̇t Küçük, Ali̇ Kapucu, Bi̇lal Tosun, Engi̇n Kaya, Fahri̇ Ersoy, Fati̇h Uysal, Gökhan Mercan, Mehmet Raydemi̇r, Murat Aydın, Mustafa Koyuncu, Muzaffer Han, Osman Çolak, Özgür Çi̇loğlu, Ramazan Kılıç, Rasi̇m Eşref Çıtak, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgi̇n Güney, Şenol Soylu, Turgay Usanmaz, Uğur Demi̇rtaş, Ümi̇t Burtaçoğlu, Veysel Ezgi̇n ve Yakup Akkuş'a 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme bu sanıklardan Murat Aydın, Muzaffer Han ve Şenol Soylu'nun cezalarını, takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi.



5 SANIĞA AYRICA 15 YIL HAPİS CEZASI



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Müfit Küçük, Fahri Ersoy, Serkan Coşkun, Sezgin Güney ve Veysel Ezgin, müşteki Astsubay İsmail Oğuz'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırıldı.



18 SANIĞA 'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ'NDEN CEZA



Ayrıca sanıklar Engin Sevinç, Faruk Erkul, Halil Kuş, Okan Türkmen, Yalçın Damar'a, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Ahmet Turan Yücedağ, Baki Ağyar, Emre Andıç, Gürbüz Türk, Mehmet Durmaz, Mehmet Kuşlu, Raşit Özdilek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Ufuk Kaplan'a aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Sanıklardan itirafçı olanlar Yasin Delibaş, Mehmet Koç ve Bekir Kurt ise yine 'terör örgütüne üye olmak’ suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



7 SANIĞA CEZA YOK



Mahkeme, darbe girişimi sıranda ÖKK nizamiyesinde görevli olan çoğu uzman çavuş rütbesindeki sanıklar Ahmet Aslan, Hüseyin Uludağ, Kadir Aslan, Mehmet Yaşar Çelik, Mustafa Sarıboğa, Ökkeş Dursun Öztürk, Umut Coşkun'a 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.



13 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI



Mahkeme heyeti, sanıklar Cem Sinan Yenal, Emrah Şentürk, Şükrü Bülbül'ün tüm suçlardan beraatına, sanıklar Adem Loğa, Ahmet Seçkin Vural, Alperen Berat Durmuş, Fatih Rüştü Keten, Hüseyin Uğurer, Mehmet Ali Eser, Mustafa Avdan, Osman Yalçın, Ömer Faruk Cavlazoğlu ve Yıldıray Yılmaz'ın da ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Burak Keklik, Ertuğrul Bozçal, Harun Reşit Aktaş ve Süleyman Menteş'in ise dosyalarını ayırdı.



KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE OLAN SANIKLAR



Mahkeme heyeti, örgüt üyeliğinden ceza verdiği tutuklu sanıklar Baki Ağyar, Bekir Kurt, Engin Sevinç, Faruk Erkul ve Okan Türkmen'in ise hükümle birlikte tahliyelerine hükmetti. Mahkeme, ceza verilmesine yer olmadığı ve beraat kararı verdiği tüm sanıkların adli kontrol hükümleri ile mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin de kaldırılması yönünde hüküm açıkladı.