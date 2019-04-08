Kadın turisti döven polise 740 TL para cezası

Olay, 4 Ekim 2017 tarihinde Türkmenbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru İ.K. ile İ.U, akıl sağlığı yerinde olmayan bir kadının etrafa saldırdığı ihbarını alarak harekete geçti. İddiaya göre Ronakhan Arıpova, 'arabaya bin' diyerek, kendisini ikaz eden polislerden İ.K.'ye tokat attı. Daha sonra polis memuru İ.K. da kadını, copla vurarak yere düşürdükten sonra tekmeledi. Polis memuru İ.U. ise olaya müdahale etmeyerek olan biteni izledi. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Polis memuru 1 ay tutuklu kaldı



Olay sonrası hakkında soruşturma başlatılan polis memuru İ.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunamayacak kişiyi yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.



Duruşmada polise günlüğü 20 TL'den 740 TL para cezası verildi



Polis memuru İ.K. ve meslektaşı İ.U. de 'suça iştirakten' sanık olduğu gerekçesiyle 7 Şubat günü Alanya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşına çıktı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık polis memuru İ.K.'yi 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama' suçundan 180 gün hapis cezasına çarptırıldı. İ.K.’ye verilen hapis cezası 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 37 güne düşürüldükten sonra günlüğü 20 TL'den 740 TL para cezasına çevrildi. Ceza, polis memurunun sabıkasız olması dikkate alınarak, hükmün açıklanması geri bırakılması kapsamında ertelendi. Meslektaşı İ.U. ise beraat etti.



"Polisin kadına işkence ettiğini söyledik ama mahkeme kabul etmedi"



Konu hakkında açıklama yapan Ronakhan Arıpova’nın avukatı Halime Şenli, "5 Ekim 2017 sabahı güne iki polisin bir kadını saçlarından sürükleyerek, copla vurarak, polis aracına bindirmesi görüntüleriyle başladık. Olaya Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu avukatları olarak müdahil olduk. Şiddet uygulayan, copla kadını döven, saçlarından sürükleyerek çeken polis memuru tutuklandı. Dava 'kasten yaralama' suçundan açıldı. Biz olayın 'işkence suçu' olduğunu, polisin kadına işkence ettiğini söyledik ama mahkeme kabul etmedi" dedi.



“Dosyayı temyiz ettik”



Kararın adil olmadığını savunan avukat Şenli şunları söyledi:



"Tarafın avukatları yokken karar verilmiş. Akli dengesi yerinde olmayan kişiye yönelik işlenen suçta cezanın ağırlaştırılması gerekir. Mahkeme bu arttırımı uygulamamış. Beraat eden polis memurunun da ceza alması gerekir. Ceza kanununa göre; biri yanınızda suç işliyorsa ve siz onun suç işlemesine engel olmayıp seyrediyorsanız, siz de aynı suçtan cezalandırılırsınız. Yargıtay'ın bu konuda çok görüşü var. Dosyayı temyiz ettik. Dosya Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti."