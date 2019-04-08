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Şamil Tayyar bile isyan etti!

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar İstanbul seçimleri için 'darbe, tuzak, işgal, proje gibi ifadeler kullanan AKP'ye yakın medyaya isyan etti. Tayyar, paylaşımında, " Bu gibi ifadelerle demokrasi kavramının içini boşaltmak, bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır" ifadelerini kullandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi, 15:14

[Haber görseli]Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesinin ardından AKP'ye yakın medyada sıkça dillendirilen, 'darbe, proje, işgal gibi ifadelere tepki gösterdi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

Oy sayımına itiraz, Anayasal haktır. Eyvallah. Seçim sandığı için darbe, tuzak, işgal, proje gibi ifadelerle demokrasi kavramının içini boşaltmak, bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hatayı millette değil kendimizde aramalıyız.

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Cumhuriyet İMECESİ

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Şamil Tayyar

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