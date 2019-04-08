Şamil Tayyar bile isyan etti!

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesinin ardından AKP'ye yakın medyada sıkça dillendirilen, 'darbe, proje, işgal gibi ifadelere tepki gösterdi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

Oy sayımına itiraz, Anayasal haktır. Eyvallah. Seçim sandığı için darbe, tuzak, işgal, proje gibi ifadelerle demokrasi kavramının içini boşaltmak, bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hatayı millette değil kendimizde aramalıyız.