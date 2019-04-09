Kütahya Şenköy'de kuduz karantinası

Şenköy'de sürü sahibi Süleyman Esmeray'a ait çoban köpeği, iddiaya göre, yaklaşık bir hafta önce dağda cinsi belirlenemeyen bir yaban hayvanıyla boğuştu. Boğuşma sonrası kuduza yakalanan çoban köpeği, önce köydeki diğer çoban köpekleri ile başıboş köpekleri, ardından da Süleyman Esmeray'ın keçilerini ısırdı. Köpeğin ısırdığı 6 keçi, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Sürü sahibi Esmeray, durumu köy muhtarına iletti. Muhtar ise, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne olayı bildirdi. Bunun üzerine yetkililerce yapılan kontrollerde, hayvanlarda kuduz tespit edildi. Hayvanları itlaf eden yetkililer, açılan derin bir çukura gömdü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Şenköy'ü 3 ay süreyle karantinaya aldı. Şenköy Muhtarı İsmail Barındık, daha önce köyde böyle bir vakayla karşılaşmadıklarını belirterek, "Kontrollere göre karantina 3 ay daha uzayabilecek. Köye giriş ve çıkışlar, kontrolümüz altında yapılıyor. Bu arada ekipler önümüzdeki birkaç gün içerisinde köyümüze gelerek 600 civarındaki büyükbaş hayvanlarımıza kuduz aşısı yapacaklarını bildirdi. Biz de köyümüzün girişine uyarıcı bir tabela asacağız" dedi.

Tarım ve Orman Simav İlçe Müdürü Murat Tokdemir, köyde tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, kuduzun dağdaki yabani bir hayvandan köpeğe, köpekten de diğer hayvanlara geçtiğini bundan dolayı köyü genel olarak karantina altına aldıklarını bildirdi. Tokdemir önlem açısından köydeki tüm büyükbaş hayvanlara kuduz aşısı yapacaklarını ve durumu sıkı bir şekilde takip edeceklerini bildirdi.