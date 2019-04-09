Kadıköy ve Kartal'da sandık görevlilerine soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da sandık başkanının Kadıköy'de AKP'li başkanı şikâyeti üzerine sandık görevlileri hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan soruşturma başlattı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Kartal ve Kadıköy'de seçimde usulsüzlük yaptığı iddia edilen görevliler hakkında soruşturma başlatıldı. İki ayrı soruşturma "Görevi kötüye kullanma" ve Seçim Kanunu'nun 164. maddesi kapsamında başlatıldı. Savcılık da bu iddialar üzerine ilçe seçim kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimlikleri ile oy sayım tutanaklarını istedi.

2014'TE DE YAŞANMIŞTI

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Kağıthane İlçesi'nde bazı sandıklarda seçim sonuçlarının AKP lehine değiştirildiği iddiaları üzerine 29 sandık başkanı hakkında dava açılmıştı.



Kağıthane ilçesindeki usulsüzlükle ilgili suçlanan Ebru Doğan Katar 13. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirmişti. Mahkumiyet kararı verilen dosyada sanığın başkanlığını yaptığı 1244 numaralı sandıkta Belediye Başkanlığı oylarında AKP'nin 126 olan oy sayısının tutanakta 136 olarak gösterildiği, aynı partinin Belediye Meclisi oylarının da 119'dan 129'a çıkarıldığı tespit edilmişti.