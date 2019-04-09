Sınır kapıları açılacak dedikodusunun yayılması insanları yollara döktü

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sınıra giden tüm yollarda ve şehir içinde aldıkları tedbirler sayesinde gelişlerde düşüş kaydedilse de düzensiz göçmenlerin gelmeye devam ettiği belirtildi.



Güvenlik güçleri, 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana başlayan düzensiz göçmen hareketliliğinde 2 binin üzerinde göçmen yakaladı. “Almanya’nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı” söylentilerini kendi aralarında yayan düzensiz göçmenler, 2015 yılında da Edirne’ye akın etmişti.