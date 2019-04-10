DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB), Türk Tabipleri Birliği(TTB) Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İstanbul’daki 1 Mayıs kutlaması için açıklama yaptı. Arzu Çerkezoğlu 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için İstanbul Valiliğine15 Nisan Pazartesi günü için randevu talep ettiklerini ama şuana kadar herhangi bir dönüşün yapılmadığını belirtti. Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Memleket isterim” dizeleriyle başlayan ortak açıklamada, “Bizim memleket dediğimiz, bir avuç patron ve yandaş sermaye için değildir. Memleket dediğimiz, ölümüne çalıştırıldığımız işyerleri, açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretler, taşeron köleliği, güvencesizlik değildir. Memleket dediğimiz, KHK’lerle on binlerce kişinin ihraç edildiği, barış talep eden akademisyenlerin cezalandırıldığı, hapishanelerinin muhaliflerle dolu, ‘hukuk devleti’ ile bağdaşmayan, demokrasiden uzaklaşmış bir ülke değildir. Bizim memleket dediğimiz, seçim sandıklarında hesap sormanın bile neredeyse ‘suç’ ilan edildiği bir ülke değildir” denildi.

31 Mart yerel seçimlerine atıfta bulunuldu



31 Mart yerel seçimleri ardından başta İstanbul olmak üzere bir çok belediyenin muhalefetin kazanması ardından yaşanılanlara atıfta bulunan açıklamada, “Biz memleket isteriz, demokrasi olsun, seçme-seçilme, örgütlenme ve grev hakkımız tam olsun. Memleket isteriz, ekonomik krizin faturasını krizin sorumluları ödesin. Memleket isteriz, çalışırken ölmeyelim, insanca yaşayabilelim. Memleket isteriz, adalet olsun, zam-zulüm-işsizlik son bulsun” ifadeleri kullanıldı.



“Taksim’de olmak hakkımızdır”



1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için İstanbul Valiliğine Pazartesi(15 Nisan) günü için randevu talep ettiklerini ama şuana kadar herhangi bir dönüşün yapılmadığını belirten Çerkezoğlu,“1 Mayıs, yılın 365 günü ezilen, yok sayılan milyonların kendilerini ifade ettiği bir gündür. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin, bu günü kentin en merkezi meydanlarında coşkuyla kutlama hakkı vardır. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ve ulusal mahkemelerin çok sayıda kararı Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamanın bizler açısından bir hak ve görev olduğunu tescil etmiş, ancak mahkeme kararlarını yok sayan idare tarafından bu hakkımız defalarca gasp edilerek suç işlenmiştir. Yani her nasıl ki, Ramazan ayında Taksim'de iftar çadırları ve etkinlikler yapabiliyorsak, bu özel günler ve bayramlar için ‘Valilikçe miting alanı olarak belirlenmiş alanlar’ gösterilmiyor ise, 1 Mayıs da bu kapsamdadır. Resmi tatil ve bayram günü ilan edilen 1 Mayıs'ın bu istisna kapsamında olmadığını iddia etmek ise açıkça işçileri yok saymak anlamına gelecektir”



“Haydi 1 MAYIS'a!”



Açıklama son olarak,“Baharın en güzelini örgütleyecek olan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak olan, mutlu bir hayatı filizlendirecek olan milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. Biz 1 Mayıs 2019 bileşenleri olarak tüm yetkilileri akla, hukuka, tarihe, işçi sınıfına ve İstanbul'a saygı duymaya davet ediyoruz. Emeğin ve alınterinin baharını örgütleyecek olan mücadelemizle, işçi sınıfının ve emekçi halklarımızın birliğinden gelen gücümüzle, dayanışma ruhumuzla; ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan inancımızla, ‘Haydi 1 MAYIS'a!’ çağrısıyla bitti.