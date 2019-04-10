Rabia Naz'ın babası için mahkemeden skandal karar

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli bir olay sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan adalet arayışını sürdürüyor. Rabia Naz'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı konuşulurken, mahkemeden ilginç bir karar geldi.

Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızı için adalet arayan Şaban Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi. Karara göre Şaban Vatan, polis marifetiyle evinden alınarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülecek. Kararın UYAP sistemine yansıdığı öğrenildi.

Şaban Vatan'ın kardeşi Muhammet Vatan'ın "kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı" yönündeki ifadesine dayanan mahkeme, Şaban Vatan'ın hastaneye sevkini talep etti.