Özgür Gündem davasında bir tahliye

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 12'nci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Sancılı ve tutuksuz sanık Eren Keskin katıldı. Tutuklu sanık Kemal Sancılı, tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verilen sanık Kemal Sancılı'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden mahkumiyet kararı olup cezasının kesinleşerek infazına başlandığı gerekçesiyle bu davadan tahliyesine karar verdi. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmeden heyet, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Duruşma, 3 Temmuz'a ertelendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri, nöbetçi genel yayın yönetmenleri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Sanıklardan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın 29 Aralık 2016'daki ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.