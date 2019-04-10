AKP'li Başkan'ın akıl durduran matematiği!

AKP'li Mevlut Uysal, yaptığı açıklamada Büyükçekmece'de yaşanan seçmen tartışması için olayın itiraz sürecinden önce yapıldığını doğruladı.

Büyükçekmece'de kaydı dondurulan 737 seçmenden sonra 830 kişinin kayıt yaptırdığını açıkladı. Bu kişileri itiraz ettiklerini belirten Uysal, "Kanunda hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından birebir adres kontrolü pyapılması gerekiyor. Süre o kadar az ki bu kontrolün yapılması imkan dahilinde değil. Bu yüzden itirazımız İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ve YSK tarafından reddedildi" dedi.



AKIL DURDURAN SEÇMEN HESABI

Uysal, Büyükçekmece'deki seçimin tüm İstanbul seçimini etkileyeceğini iddia ederek şöyle konuştu: "Biz seçmen listesinin ortaya çıktığı ve devamında ortaya çıkan tabloda ilçe belediye başkanlığında 4200 civarında fark söz konusu. Ama burada seçmen listesinden düşürülen yaklaşık 4000 civarında seçmen var. Bunun 1500'ü AK Parti üyesi. İtiraz ve güncelleme sırasında biz yaklaşık 850-900 üyemize ulaşmışız. Onları tekrar kaydettirebilmişiz. Ancak 541 üyemize ulaşmamamışız. Burada toplamda 3092 seçmenden baktığımız zaman kaydı düşürülen seçmenlerinde soy ismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy veren kişiler olduğunu görebiliyoruz. Baktığımız zaman toplamda 3000 tamamiyle silinmiş, yaklaşık 14 bin kayıt yapılmış, 14 bin kaydın tahmin hesabı yapıldığı zaman yüzde 3 gibi İstanbul ili ilçelerindeki ortalamalara baktığımız zaman 24 Haziran'dan bu tarafa seçmen artışı yüzde 3 civarında. Burdada da yüzde 3 gibi dersek 4500 civarında haliyle 10 bin. 3000'de buradan kaydı silinenlerden derseniz 13 bin 14 bin seçmenin oy kullanması söz konusu."