İstanbul Valiliği'nden ‘mazbata’ açıklaması

İstanbul Valiliği Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bugün verileceği iddialarını yalanladı.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bugün verileceğini iddia etmişti. Uğuroğlu iddiasına kaynak olarak da İstanbul Valiliğini göstermişti.

Uğuroğlu daha sonra yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti: Kaynak konusunda tereddüt ve itirazlar geldi. Daha net ifade edeyim. Mazbatanın hazır olduğu İstanbul Valiliğinin seçim kurullarına görevlendirdiği güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgidir. İstanbul Valiliğinden aldığım resmi bilgi değildir.

VALİLİKTEN YALANLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı. Açıklamada “Gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.