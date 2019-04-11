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İnşaatın balkonu çöktü: 1 işçi yaralı

KARAMAN'da inşaat balkonunun çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen işçi Nesip Demir (46) yaralandı.
DHA
Yayınlanma tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe, 13:21


Olay, bugün sabah saatlerinde Yeni Şehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi Nesip Demir, inşaatın birinci katının balkonuna kurulan iskelede çalışırken, balkon aniden çöktü. Çöken balkonla birlikte iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Demir yaralandı. Demir, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

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