Olay, bugün sabah saatlerinde Yeni Şehir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İşçi Nesip Demir, inşaatın birinci katının balkonuna kurulan iskelede çalışırken, balkon aniden çöktü. Çöken balkonla birlikte iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Demir yaralandı. Demir, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnşaatın balkonu çöktü: 1 işçi yaralı
KARAMAN'da inşaat balkonunun çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten düşen işçi Nesip Demir (46) yaralandı.
Yayınlanma tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe, 13:21