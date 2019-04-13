Haluk Levent'ten ODTÜ rektörüne çağrı

Rektörlük iptal edilen şenlik ile ilgili olarak, “Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33’üncü Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” açıklamasını yaptı.

Bu karara ise müzisyen Haluk Levent tepki gösterdi. Twitter’dan “Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır!” diye yazan Levent, “Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir- iki rock grubu da yanımda getiririm.. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz.. Haydi sayın Rektörüm!” ifadelerini kullandı.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI

Haluk Levent’in bu teklifine ise Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den yanıt geldi.

Taşdelen, Twitter’dan “Sevgili @haluk_levent ve ODTÜ’lü arkadaşlarım, Gelin şenliği ve konseri beraber yapalım. ODTÜ’nün hemen yakınında Uğur Mumcu Parkı’nda ağırlarız sizleri. Bahar gelmiş memlekete... Ama alerjimiz yasağa!!” ifadelerini paylaştı.