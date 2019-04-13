İztuzu Plajı 33 yıldır paylaşılamıyor

Muğla'nın Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından 2015 Şubat ayında Muğla Üniversitesi'ne protokol ile devredilen Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı dün(Cuma) itibariyle tekrar MUÇEV yönetimine geçti. İki gün boyunca sürdürülen sayım işlemlerinin tamamlandığı, üniversite yönetimi tarafından yapılan taşınmazların ise MUÇEV'e para karşılığı satılacağı öğrenildi.

Sözcü'den Mustafa Sarıipek, Dünyanın en iyi 10 plajından birisi olan İztuzu Plajına 1986 yılında otel yapılmak istenirken, Caretta Caretta'ların yuvalama alanı olması nedeniyle yerli ve yabancı çevrecilerin baskısıyla 1988'de ÖÇK bölgesi ilan edilmişti. 15 yıl boyunca Dalyan Belde Belediyesi'nce işletilirken, 19 Mart 2004'de Muğla'da toplam 14 plaj işletmesiyle birlikte burası da Başbakanlık oluru ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği'ne bağlı olan Muğla Hizmet Vakfı'nın yüzde 50'şer ortak kurduğu Muğla Çevre Vakfına (MUÇEV) devredildi. MUÇEV, de ihale yoluyla İngiliz ortaklı Dalyan Çevre Turizm Ticaret Limited Şirketine (DALÇEV) 11 Haziran 2014'de kiraladı. Plajın Ortaca Belediyesi’ne verilmesi için halk eylemlerini sürdürünce Muğla Valiliği kararıyla DALÇEV plajdan ihraç edildi. 2015 yılında plaj Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne (MUSKÜ) verildi. Son olarak da dün de tesisler tekrar MUÇEV'e geçti.

İki gün sayım yapıldı

Devir teslim için taraflar ve belediyeden bir görevli iki gün boyunca sayımda birlikte hareket etti. Kontrollerde eksik bir şeye rastlanmazken işletildiği dönemde MUSKÜ tarafından yapılan jeneratörden, güneş enerji sistemlerine kadar tüm taşınmazlar listelendi. Bu listelenen malzemelerin oluşturulacak bir komisyon tarafından fiyatlandırılarak yeni işletmeci MUÇEV'e para karşılığı satılacağı öğrenildi.

En büyük savaş Kaptan June'dan

1922 yılında İngiltere'de doğan, ‘Kaptan June' ismiyle tanınan Dalyan'a geldiği 1986 yılından itibaren plajda gördüğü Caretta Carettaların yaşayabilmesi için savaşan June Haimoff, dönemin başbakanı Turgut Özal ile görüşerek Özel Çevre Koruma Kurumu'nun kurulmasında önemli rol oynadı. Bu öyküyü 2002 yılında İngiltere'de yayınladığı “Captain June and the Dalyan Turtles” kitabında anlattı. Kitap aynı yıl “Kaptan June ve Kaplumbağalar” adı altında Türkçeye çevrildi. 2003 yılında geliri Caretta Carettaların korunması amacıyla kullanılmak üzere tek şarkılık CD yaptı. Haimoff, 2009 yılında Türk vatandaşı oldu. Kurduğu Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı (kısaca “Kaplumbağa Vakfı”) 2011 yılı başında tescillendi. Bu yaşına rağmen hala plaj için eylemcilere destek vermeyi sürdürüyor.