Cezaevindeki ölüm davasında ihmal iddiası

Annesi Mazez Bakıryapan'ı 19 Ocak 2016'da, 243 yerinden bıçaklayarak, öldüren Selçuk Bakıryapan, olay sonrası gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bakıryapan'a, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada, Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı.

Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018'de, sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilmesiyle gelen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası baygın bulunan Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selçuk Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz 2018'de hayatını kaybetti. Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' denildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadelerin ardından 5'i tutuklu 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamenin ardından açılan dava, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen sanıklar Hakan Güner (18), İbrahim Çapur (33), Muhammed Mardinli (20), Savaş Madak (23), Ünal Kapancığil (34) ile tutuksuz sanıklardan Uğur Açma (44) ve Öztürk Türk'ün (30) yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, Burhaniye ve Bandırma cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öztürk Türk'ün yer almadığı duruşmaya, Uğur Açma ve sanık avukatları ile Selçuk Bakıryapan'ın kız kardeşi Saniye Durmaz ve avukatı Furkan Yıldırım katıldı. Cumhuriyet savcısı, 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldığını; ancak suç vasfının 'adam yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek' olarak değişebileceğini söyledi.

'SELÇUK'UN KOĞUŞTA DARBEDİLMESİNE GÖZ YUMDULAR'

Ek savunma hakları verilen sanıklardan, Bandırma Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan İbrahim Çapur, "Hakim bey, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Koğuşun üst katına Selçuk'u, Muhammet ile Hakan'a karşı yaptığı cinsel anlamlı hareketler nedeniyle konuşmak amacıyla çağırdım. Ölen Selçuk Bakıryapan'a kesinlikle vurmadım; ancak cezaevinin 1'inci ve 2'nci müdürü, ölen Selçuk Bakıryapan'ı başka koğuşlardaki yaşadığı olaylar ve sağlık sorunları nedeniyle bizim koğuşa koydular. Bizim koğuşta da sorunlar yaşamasına rağmen buradan almadılar. Selçuk'un koğuşta darbedilmesine göz yummuşlardır" dedi.

Selçuk Bakıryapan'a ayağındaki botla tekme attığı iddiasıyla suçlanan Ünal Kapancıgil de suçlamaları kabul etmeyerek, SEGBİS ile değil bizzat mahkeme huzurunda ifade vermek istediğini söyledi. Diğer sanıklar ile duruşmada hazır bulunan Uğur Açma ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Şikayetçi Saniye Durmaz da ağabeyi Selçuk Bakıryapan'ın ölümüne neden olan kişilerin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Hakan Güner, İbrahim Çapur, Muhammed Mardinli, Savaş Madak ve Ünal Kapancığil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için erteledi.