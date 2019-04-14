Üsküdar'da Rabia Naz Vatan eylemi

Üsküdar Meydanı'nda toplanan üniversite öğrencileri, açıklama öncesinde Rabia Naz için dua etti.

Abdülsamed Çağlayan, "Rabia Naz Vatan için adalet" yazılı pankart açarak "Adalet için susmayacağız" şeklinde slogan atan gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Rabia Naz'ın evinin önünde ağır yaralı halde bulunduğunu ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini anımsattı.

Çağlayan, "Rabia'yı kaybedişimizin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olay hala aydınlatılmadı. Olayın soruşturma süreci devam ediyor. Bir yıllık süreç içerisinde adalet arayan baba Şaban Vatan'ın verdiği hukuk mücadelesinin arkasındayız. Her şeye rağmen alınan son kararla HSK tarafından atanan müfettişin soruşturmanın etraflı bir incelemesini yapacağını umut ediyor ve adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.