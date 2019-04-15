İstinat duvarı çöktü, otomobil askıda kaldı

Olay, gece saatlerinde Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara genelinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, 75. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bitişiğindeki inşaatın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Şiddetli sarsıntıyı hisseden bina sakinleri, panikle dışarı çıktı. Apartmanın otopark tarafına geçen bina sakinleri, bir otomobilin çökme nedeniyle askıda kaldığını gördü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, askıda kalan otomobili kurtarmak için çalışma başlattı. İnşaat alanına düşmemesi için otomobili halatlarla apartmanın kolonlarına bağlayan ekipler, yaklaşık bir saat boyunca otomobili asılı kaldığı alandan çıkarmaya çalıştı. Ekipler tüm çabalarına rağmen başarılı olamazken, polis bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleri, otomobili asılı kaldığı yerden çıkarmak için çalışmalara sabah saatlerinde tekrar başlayacak.



Öte yandan, binada yapılan incelemelerde herhangi bir risk unsuru bulunmadığı belirlendi. Ekipler, apartman sakinlerinin evlerine girebileceğini belirtti.