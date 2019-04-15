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Mersin Üniversitesi mülkiyetindeki iş yerlerini kiraya veriyor

Mersin Üniversitesi mülkiyetindeki iş yerlerini kiraya veriyor. İhale 24 Nisan - 11 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 11:40

[Haber görseli]

İlan.gov.tr'de yer alan habere göre Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Spor Tesisinde Spor Malzemesi Satış Yeri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotokopi Çekim Yeri, Merkez Yemekhane Güney Kapısı Fotokopi Çekim Yeri ile Çarşı Merkezinde bulunan 4/1, 4/2, 5, 7-8 ve 9 no’lu iş yerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca 3 yıllığına kiraya verilmesi işi tahmini bedel üzerinden açık arttırma şeklinde ihale edilecek.

İhale, 24 Nisan - 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampüsü Mersin adresinde yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız...

Cumhuriyet İMECESİ

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