Samsun Barosu Başkanı: Gereksiz şamata ve tartışma bitsin

Sosyal medya hesabında konuyu değerlendiren Gürbüz, “Binali Bey için helal olan İmamoğlu için neden haram olsun ki? İmamoğlu’na ayrı Binali Bey’e ayrı uygulama yapacaksanız ‘silahların eşitliği/denkliği’ ilkesi ne olacak? Sandıktan çıkana saygı ve tahammül rejimi olan demokrasiyi, denklere aynı şekilde muameleyi zorunlu kılan hukuk devletini bize lazım olunca sahiplenip başkaları söz konusu olunca göz ardı mı edeceğiz” diye sordu. Baro Başkanı Gürbüz, Artık bu gereksiz tartışma ve şamataya son verilip İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatası verilmelidir” ifadelerini kullandı.