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Samsun Barosu Başkanı: Gereksiz şamata ve tartışma bitsin

Samsun Barosu Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, iki hafta önce yapılan yerel seçimlere karşın bugün hâlâ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin tartışıldığını belirterek “Neden tartıştığımızı ve neden bu kez nehirleri tersine akıtmaya zorladığımızı anlamıyorum. Herkes biliyor ki aynı şartlarda Sayın Binali Bey, 1 (bir) oy fazlası ile seçimi kazansaydı bugün yaklaşık bir haftadan beri İstanb
Cemil Ciğerim
Yayınlanma tarihi: 16 Nisan 2019 Salı, 01:41

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Sosyal medya hesabında konuyu değerlendiren Gürbüz, “Binali Bey için helal olan İmamoğlu için neden haram olsun ki? İmamoğlu’na ayrı Binali Bey’e ayrı uygulama yapacaksanız ‘silahların eşitliği/denkliği’ ilkesi ne olacak? Sandıktan çıkana saygı ve tahammül rejimi olan demokrasiyi, denklere aynı şekilde muameleyi zorunlu kılan hukuk devletini bize lazım olunca sahiplenip başkaları söz konusu olunca göz ardı mı edeceğiz” diye sordu. Baro Başkanı Gürbüz, Artık bu gereksiz tartışma ve şamataya son verilip İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatası verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

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