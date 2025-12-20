Sadettin Saran’ın ifadesi ortaya çıktı: “Asos’taki maddeler ilk testte pozitif çıkmış olabilir, kriminal rapor beklensin”

Uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İfade tutanağına göre Saran, aynı soruşturmada tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık 3 yıl önce kendisine mesaj atması üzerine tanıştığını, aralarında zaman zaman mesajlaşma olduğunu ancak hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

Saran, mesaj içeriklerinde geçen ifadelerin izledikleri bir filmden alınan replikler üzerinden kendi aralarında yapılan metaforik espriler olduğunu savundu.

Ela Rümeysa Cebeci’nin, “Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine” şeklindeki mesajı da kendisine sorulan Saran, bu mesajın gerçek bir maddeye değil, film repliklerinden türetilmiş bir şakaya dayandığını belirterek, “Benim kesinlikle uyuşturucu maddeyle alakam olmaz” dedi.

“FENERBAHÇE BAŞKANLIK SÜRECİNDE İFTİRAYA UĞRADIM, ORGANİK SAKİNLEŞTİRİCİLER VERİLDİ”

Saran, Fenerbahçe başkanlık seçim sürecinde iftiraya uğradığını, bu süreçte birçok kişi tarafından kendisine ‘organik sakinleştirici’ olarak tanımlanan ürünler verildiğini, bunları kullandığını ancak içlerinde uyuşturucu etken madde bulunduğunu düşünmediğini ifade etti.

ASOS’TAKİ EVDE ELE GEÇİRİLEN MADDELER: “LAVANTA, KAHVE VE ADAÇAYI KALINTISI”

Asos’taki evinde yapılan aramada ele geçirilen ve ön testte uyuşturucu yönünden pozitif sonuç verdiği belirtilen maddeler de Saran’a soruldu.

Saran, söz konusu maddelerin uyuşturucu olmadığını, evde çalışan hizmetlinin sinekleri uzaklaştırmak için lavanta yaprakları yaktığını, mangal sonrası arıların gelmesi üzerine de kahve, lavanta ve adaçayı yakıldığını, ele geçirilenlerin bu yakma işlemlerinden kalan kalıntılar olabileceğini savundu.

“İLK TEST POZİTİF ÇIKMIŞ OLABİLİR AMA KRİMİNAL RAPOR BEKLENMELİ”

Saran ifadesinde, Asos’taki evde bulunan maddelerle ilgili yapılan ilk testin pozitif çıkmış olabileceğini, ancak bunun kesin sonuç anlamına gelmeyeceğini belirterek kriminal inceleme raporunun beklenmesini talep etti.

Ayrıca villada çok sayıda davet düzenlendiğini, son olarak 21 Ağustos’ta kızının düğününde 400’den fazla kişinin katıldığı bir organizasyon yapıldığını, bulunan maddelerin bahçede tespit edildiğini, kendi bilgisi ve kontrolü dışında başkaları tarafından bırakılmış olabileceğini söyledi.

Saran, ele geçirilen maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını da talep ederek, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

“CAM KAVANOZDAKİ İLAÇLAR KIZIMIN”

İstanbul’daki evinde bulunan cam kavanoz içindeki maddelere ilişkin olarak da Saran, bunların kızına ait ilaçlar olduğunu, uyuşturucu madde olmadığını ifade etti.