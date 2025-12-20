Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... AKP'li 'gazeteci' Zihni Çakır tutuklandı

Son dakika... AKP'li 'gazeteci' Zihni Çakır tutuklandı

20.12.2025 23:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... AKP'li 'gazeteci' Zihni Çakır tutuklandı

İktidara yakınlığıyla bilinen "gazeteci" Zihni Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la yaptığı görüşme üzerinden eleştirdiği paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı. Çakır'ın tutuklandığı bildirildi.

AKP'li Zihni Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la yaptığı görüşme üzerinden eleştirdiği paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı… Çakır’ın tutuklandığı öğrenildi.

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Adalet Bakanlığında bizzat Bakanlık makamında gerçekleşen ve Adalet Bakanı tarafından paylaşılıp duyurulan şu samimi ziyaretten sadece 2 gün sonra Steven Sadettin ile ilgili uyuşturucu dahil kapsamlı bir soruşturma kapsamında Steven Sadettin’in evinde arama yapılması bu esnada şahsın yurt dışında olması…

 

İşte bu yüzden makam sahipleri o makamların izzetini muhafaza için azami dikkati göstermeli. Şimdi Steven Sadettin’in evinde yapılan arama diyelim “temiz” çıktı; bu “temizliği” kamuoyu nasıl yorumlayacak? Steven Sadettin’in bu görüşmeden kısa bir süre sonra yurt dışına çıkmış olma sebebinin takımın Basket maçına gidiş olduğuna kaç kişi ikna olacak?"

 

İlgili Konular: #Zihni Çakır