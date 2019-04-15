Leyla Halid’den Güven’e ziyaret

Leyla Güven’i Diyarbakır’daki evinde ziyaret eden Leyla Halid, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Çok güçlü bir kadın, bir özgürlük savaşçısı, bir parlamenter. Sadece hukukun uygulanması için açlık grevinde giriyor. Ona da aynı şeyi söyledim. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Biz ölmek için değil, yaşamak için mücadele edenleriz. Ya zafer elde ederiz ya da direniriz” dedi. Leyla Halid, cezaevlerinde uygulanan tecrit ve açlık grevleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümete ve kamuoyuna da çağrıda bulundu. Halid, “Bu mesajım Sayın Erdoğan’adır: Artık insanların hayatına önem verdiğini göstermenin zamanıdır. Hükümeti Leyla Güven’in mesajını duymaya çağırıyorum. İnsanların, sadece insan haklarını istedikleri için ölmelerine izin vermeyin” ifadelerini kullandı. Leyla Halid, bu sözlerinin ardından Filistin’de cezaevindeki tutukluların ve FKHÖ Genel Sekreteri Ahmed Saadet’in, açlık grevi eylemcilerine dayanışma mesajı gönderdiğini de ifade etti.