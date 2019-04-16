Yazılımcılar yurtdışına göç ediyor

Yazılım sektörü önemli bir konferansta bir araya geldi. Devnot ile Nişantaşı Üniversitesi iş birliğinde üniversitenin Maslak Neotech Kampüsü'nde düzenlenen Developer Summit konferansına yurtiçinden ve yurtdışından 20'nin üzerinde konuşmacı ve 700'e yakın yazılımcı katıldı. Etkinlikte, yazılım alanındaki teknolojiler, web programlama, bulut teknolojileri, makine öğrenmesi, DevOps gibi alanlarda sunumlar gerçekleştirilip, workshoplar düzenlendi. Konferansın ana sponsorluklarını ise Hepsiburada, Demirören Teknoloji, IBM ve Pankod gibi şirketler üstlendi.

Konferans hakkında bilgi veren Devnot Yöneticisi Uğur Umutluoğlu, "Yazılım geliştirici konferansını bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Türkiye'deki bütün yazılım geliştiricilere hitap ediyoruz. Katılım oldukça yoğun oluyor. Etkinliğe ağırlıklı olarak yazılım mühendisleri, yazılım geliştiriciler, test mühendisleri ve öğrenciler katılıyor. Konferansta, web, bulut teknolojileri, mikro servis mimarileri ve yazılım ile ilgili teknolojiler üzerine sunumlar oluyor" dedi.

"YETENEKLİ VE UZMAN YAZILIMCI BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Son yıllarda sektörden yurtdışına çok fazla göç olduğunu vurgulayan Umutluoğlu, "Deneyimli yazılım geliştiricilerin içerisinden yurtdışına giden çok fazla insan oldu. Sektör şu anda o açığı kapatmaya çalışıyor. Sektörümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Yetenekli ve uzman yazılımcı bulmakta zorlanıyoruz. Üniversiteden mezun olan gençler bilgisayar mühendisi olsa bile yazılım alanında biraz zorlanabiliyorlar çünkü sektörün ihtiyacı olan profil biraz daha farklı oluyor. Mutlaka üniversitede okurken öğrencilerin birden fazla programlama diliyle ve yazılım geliştirmeyle alakalı okumaları, pratik yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

ÖZYILMAZEL 'BİR DJANGO PROJESİ: BURAYA RUBY EKLEYİN' PROJESİNİ ANLATTI

Demirören Teknoloji Yazılım Müdürü Uğur Özyılmazel ise, "Bu sene etkinlikte bir farklılık var. Genelde hep Devnot etkinlikleri Microsoft teknolojileri üzerine olurdu. Bu yıl daha açık ve geniş bir yelpazede geliştirici etkinliği olmuş. Konferansta 'Bir Django Projesi: Buraya Ruby Ekleyin' başlıklı sunum yapan Özyılmazel, "İki tane farklı programlama dilini birbirine harmanlayarak bu programlarda geliştirilmiş kütüphanedeki esinlenmelerimle ortaya melez bir uygulama çıkardım. Çıkardığım uygulamayı son 3-4 yıldır geliştiriyorum. Katılımcılara bu projeyi anlattım" ifadelerini kullandı.

"YENİ MEZUN ARKADAŞLAR ÇOK ŞANSLI"

Özyılmazel, "Yazılım dünyasında insanlar futbol takımı tutar gibi bir teknolojinin sevdalısı oluyor. Ben de tam tersine birbirine takip olan programlama dilini de inceleyerek ve onları kullanarak ortaya melez bir şey çıkardım. Bu proje özellikle geliştiricilerin hayatını kolaylaştırıyor çünkü normal şartlar altında kullandığımız teknolojide uygulama geliştireceğimiz zaman başlangıç aşamasında bir sürü şeyi kurmanız gerekiyor. Ben bunu sıfıra kadar indirdim. İki komut yazarak sizin uygulamayı geliştirmeniz için gereken çatı oluşuyor. Yazılım sektöründe yeni mezun arkadaşlarımız çok var. Ayrıca çok da şanslılar, internet ile her şeye erişebiliyorlar. Özellikle İngilizce biliyorlarsa öğrenemeyecekleri hiçbir şey yok" diye konuştu.

TOROS: TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLMAK ZORUNDAYIZ

Konferansta markanın teknoloji vizyonuna yönelik bilgi vereceğini söyleyen Hepsiburada Yazılım Geliştirme Müdürü Serdar Toros da, "Teknolojiyi trende yakın bir şekilde takip ediyoruz. Tabii ki kendi ürettiğimiz çözümlerimiz var ama henüz dışarıya açtığımız ürünümüz yok. Hepsiburada dünyadaki birçok yazılım şirketine yakın durumda. Biz teknoloji şirketi olmak zorundayız çünkü ihtiyaçlar bunu gerektiriyor. Çok yüksek trafik alıyoruz" ifadelerini kullandı.